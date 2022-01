Intra aici sa aflii mai multe despre platbanda de la Marola.RO

Informatii despre Platbanda In timp ce in cele mai multe cazuri, panourile plate sunt utilizate pe scara larga in industrie, pot fi utilizate si in cladiri private. In aceasta structura, este folosit ca materie prima pentru fabricarea metalelor. Are la baza otel si se poate realiza… [citeste mai departe]