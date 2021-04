Cum explică Valeriu Gheorghiță cazul lui Alexandru Arșinel, infectat cu coronavirus după vaccinare Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit despre cazul intens mediatizat a lui Alexandru Arșinel, actorul de 81 de ani infectat cu coronavirus la doua luni dupa vaccinare. Alexandru Arșinel și soția lui sunt internați la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Actorul a trecut și printr-un transplant de rinichi in trecut. Cum a ajuns el sa fie infectat cu coronavirus la doua luni dupa ce se vaccinase? „Sunt persoane vulnerabile care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a explicat Valeriu Gheorghița, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

