- Scurtu Alexandru, șeful SIAS, a facut precizari dupa ce mascații au fost acuzați ca nu au intervenit pentru a salva viețile celor doi oameni rapiți de criminalul de la Onești. Șeful SIAS spune ca negociatorul poliției a mers la munca din timpul liber și ca mascații erau pregatiți de intervenție in…

- Paul Iștoan, fratele unuia dintre barbații uciși de agresorul de la Onești, a povestit pentru Sursa Zilei cum a decurs acțiunea polițiștilor inainte de dubla crima. Barbatul spune ca polițiștii erau relaxați, neeechipați complet și l-au liniștit tot timpul, spunandu-i ca agresorul este calm și nu iși…

- Ancheta a Poliție Romane dupa tragedia de la Onești. Adjunctul Polițiie Romane, chestorul de poliție Florentin Bracea, merge la Bacau, unde va conduce verificarile in urma tragediei de la Onești. Din echipa de verificare mai fac parte chestorul de poliție Alexandru Scurtu, directorul SIAS -IGPR și…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, ne invața cum putem sa ne alegem vaccinul cu care ne imunizam, deși, oficial, nu exista aceasta posibilitate. Gheorghița a explicat ca daca la centrul unde suntem inscrisi se inoculeaza un anumit ser, iar noi ne dorim altul, putem…

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a atras atentia joi ca ratele de transmitere a coronavirusului raman prea ridicate pe continent, punand presiune pe sistemele medicale, ceea ce face prematura relaxarea masurilor restrictive, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, s-a intalnit cu echipa de experti a Comisiei Europene din cadrul MCV și a susținut ca un obstacol in activitatea DNA este contextul legislativ romanesc, care trebuie sa repare legile justiției. Conform comunicatului DNA, indeplinirea obiectivului din Mecanismul de…

- Doar cu bunavoința de a grabi termenele legale am putea avea un guvern in aceasta saptamana, a declarat președintele PNL Ludovic Orban, duminica dimineața, inaintea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS și UDMR. “Sper sa finalizam in timp util astfel incat sa putem prezenta lista guvernului și programul…

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, a fost condamnat vineri la noua luni de inchisoare, cu amanarea pedepsei, pentru infracțiunea de “lovire sau alte violente”. El a fost judecat pentru ca in 2017 l-a lovit pe senatorul USR Mihai Gotiu, in platoul televiziunii B1 TV. Decizia…