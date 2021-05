Cum explică Rusia prezenţa prelungită a navelor sale în largul Mării Negre Intervalul de timp petrecut de navele din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra în largul marii a crescut cu peste un sfert în ultima perioada din cauza intensificarii activitatii navelor NATO în regiune, susține comandantul Districtului militar Sud, Aleksandr Dvornikov, citat de agentia de presa oficiala TASS.



Procesul de instructie a navelor de suprafata din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra a avut loc în ultimul timp în conditiile unor masuri de monitorizare sporita a navelor NATO care opereaza în Marea Neagra, a afirmat Dvornikov.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

