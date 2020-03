Majorarile de preturi semnalate in cazul unor categorii de produse nu sunt generate de retelele de comert, ci de schimbarile rapide si imprevizibile in situatia economica generala, pe intreg lantul de productie, sustin reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR). „Membrii AMRCR sunt mari operatori economici, responsabili si implicati. In acest sens, dorim sa precizam ca majorarile de preturi semnalate in cazul unor categorii de produse nu sunt generate de retelele de comert asa cum anumite opinii au afirmat eronat in spatiul public. Astfel de modificari sunt cauzate…