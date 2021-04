Cum explică Raed Arafat fotografiile în care nu purta mască „Cu cateva ore mai devreme au aparut pe mai multe conturi postari care folosesc o poza cu mine la cumparaturi, fara masca, insinuand ca ar fi o poza recenta in contextul deplasarii mele intr-o misiune oficiala in afara Romaniei. Țin sa aduc la cunoșținta celor care au vazut aceasta poza in diferite postari, ca poza […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

