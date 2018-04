Cum explica presa externa conflictul dintre presedintele si premierul Romaniei. Dragnea, liderul din umbra de care Dancila e dependenta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- Social democrații susțin ca declarația de astazi a președintelui Klaus Iohannis referitoare la premierul Viorica Dancila readuce in Romania starea conflictuala din epoca Basescu, fapt care genereaza instabilitate și blocaj instituțional in dauna cetațenilor romani. Practic, susțin…

- In ultima saptamana, unul din marile conflicte prezente in politica din Romania a fost cel dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputațilo, Liviu Dragnea, insoțit de Guvernul Dancila. Tema a fost mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la IErusalim, dupa modelul SUA, negand,…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre declaratia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, despre posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Premierul roman Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie in vederea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, in urma unei vizite la Bucuresti a adjunctei ministrului israelian de Externe Tzipi Hotovely, care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție zeflemitoare când a fost întrebat de acuzațiile de spalare de bani în Brazilia.”M-au prins când vindeam portocale pe plaja. Îmi asum asta”, a raspuns Dragnea, ironic, acuzațiilor de spalare de…