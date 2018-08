Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor explica joi, intr-un comunicat, ca scumpirea rovinietei la masinile de transport marfa de peste 3,5 tone a fost propusa pentru armonizarea tarifelor de utilizare a retelei rutiere din Romania cu nivelul tarifelor stabilite la nivel european inca din luna februarie 2014.

- Ministerul Transporturilor a initiat un proiect legislativ pentru transpunerea directivelor europene privind includerea spatiului feroviar roman in spatiul public european. Actul normativ a fost emis insa in al 13-lea ceas, dupa ce Romania a primit notificarea privind declansarea procedurii de infringement…

- Calitatea proiectelor, fie ca sunt in discutie drumuri, autostrazi, poduri, pasaje, blocuri de apartamente si in special birouri, centre comerciale si spatii industriale, creste cu fiecare imobil livrat pe piata locala, pe masura ce pretentiile dezvoltatorilor sunt tot mai mari. De partea…

- In marja Summit-ului 16+1 de la Sofia, a fost semnat Memorandumul de Ințelegere privind cooperarea in domeniul transporturilor si infrastructurii intre Ministerul Transporturilor din Romania si Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma din R. P. Chineza. Semnatarii documentului au fost ministrul…

- La inceputul lunii iunie, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR SA vor elibera ultimul set de autorizații necesare continuarii lucrarilor de modernizare a caii ferate intre Simeria și Arad. Intre Sighișoara și Simeria reabilitarea infrastructurii nu a avansat conform așteptarilor, astfel conducerea…

- De la inceputul anului și pana in prezent, benzina comercializata in Romania s-a scumpit cu 11%, de la 5,16 lei, cat costa in prima zi a anului, la 5,72 de lei, in data de 21 mai, conform datelor prezentate de Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al carburanților al Eurostat. Cu aceasta creștere…