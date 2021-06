Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a FMI a inceput, de luni, evaluarea anuala a economiei romanești, potrivit Radio Romania Actualitați , pentru așa-numita consultare pe Articolul IV.Echipa FMI este condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn.Din cauza pandemiei, experții FMI nu vor veni fizic la București,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca un obiectiv al institutiei pe care o conduce si al Guvernului il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite si platite legal, precizand ca acceptarea unor forme de plata la negru sau la gri afecteaza atat angajatul, cat si societatea.…

- Premierul Florin Citu afirma ca economia se afla pe o directie de "crestere economica sustenabila", dupa ce previziunile FMI au aratat o crestere de 6% din PIB pentru Romania in 2021. "Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce FMI a prezentat marți prognoza economica actualizata, conform careia PIB-ul Romaniei ar urma sa aiba o crestere de 6,0% in 2021: „Vești fantastice pentru toți romanii”, arata Mediafax. „FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, marti, ca meciurile organizate pe teritoriul Romaniei in cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal – EURO 2020 se vor defasura cu 13.000 de spectatori in tribune, reprezentand 25% din capacitatea Arenei Nationale. „Ministerul Tineretului…

- Premierul Florin Cițu a declarat, cu privire la inchiderea magazinelor la ora 18.00, ca lucrurile vor ramane așa cum sunt și a anunțat ca masura da rezultate. Testarea non-invaziva pentru COVID a elevilor provoaca cearta intre ministere. Premierul intervine „Am discutii permanente cu retelele…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi, 25 martie, hotararea care prevede acordarea unor ajutoare de urgenta pentru sprijinirea angajatilor din Compania Nationala a Uraniului – SA Bucuresti, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, remis, vineri, agerpres . „In sprijinul angajatilor de la Compania…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a efectuat vineri o vizita de lucru in Italia, a transmis in cadrul intrevederii avute cu omologul sau, Luciana Lamorgese, ca Romania asteapta ca UE sa recunoasca, prin adoptarea cat mai rapida a Deciziei privind aderarea tarii noastre la Schengen, rolul…