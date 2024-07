Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de la spitalul Fundeni din Capitala, care a amenințat cu pistolul un șofer de ridesharing dupa o șicanare in trafic, avea in mașina doua pistoale de tip airsoft, dar și o maceta.Armele doctorului au fost trimise la expertiza.

- Anchetatorii au descoperit o rețea de trafic cu Ozempic, medicament prescris pentru diabetici, dar care e vandut la „negru”, deoarece garanteaza pierderea rapida a unui numar mare de kilograme. E vorba de angajați ai unei clinici private și ai unei farmacii, banuiți ca falsificau rețete, le decontau…

- Candidatul PNL la Primaria Generala, Sebastian Burduja, a anuntat ca depune plangere penala, dupa ce i s-au vandalizat panourile electorale in Capitala. ”De cine le este frica nu vor scapa. Un bucurestean revoltat mi-a trimis aceste poze. Dincolo de actul de vandalism de prost gust, e un semn bun ca…

- Un barbat de 50 de ani din Rosiorii de Vede, care a refuzat sa opreasca masina la semnalele politistilor, fugind de acestia, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a intrat cu vehiculul intr-un stalp. ”In ziua de 10 aprilie a.c., in jurul orei 02:20, o patrula de politie din cadrul Politiei…