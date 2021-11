Cum explică Marcel Ciolacu taxa de solidaritate: ”Luxul și prostia de obicei se plătesc” Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca taxa de solidaritate, adica o taxa pe bunurile considerate a fi de lux, este susținuta și va fi introdusa in legea bugetului. Acesta a mai precizat ca nu va viza clasa medie a populației, ci pe cea superioara din punct de vedere financiar. Mai mult de atat, Ciolacu a spus ca „luxul si prostia de obicei se platesc”, citat de agerpres.ro, agenția naționala de presa. „Este o discutie pe aceasta taxa. Noi o sustinem in continuare. Este o taxa pe activele de lux si pe venituri exceptionale. (…) Nu trebuie sa il definesc eu (luxul, n.r.). E definit prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD susține in continuare taxa de solidaritate, a afirmat duminica, 14 noiembrie, președintele PSD, Marcel Ciolacu, la finalul negocierilor cu PNL pe programul de guvernare al noului guvern, precizand ca urmeaza sa fie stabilit un prag al acestei taxe și ca ea nu va afecta veniturile clasei medii, relateaza…

- Cum explica președintele PSD, Marcel Ciolacu, taxa de solidaritate: ”Luxul și prostia de obicei se platesc” Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca taxa de solidaritate, adica o taxa pe bunurile considerate a fi de lux, este susținuta și va fi introdusa in legea bugetului. Acesta a mai precizat…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, si-a reiterat sustinerea pentru taxa de solidaritate, aratand ca aceasta ar urma sa fie introdusa in legea bugetului si ca nu va afecta veniturile clasei medii. El a mai afirmat ca "luxul si prostia de obicei se platesc". "Este…

- Marcel Ciolacu susține ca PSD nu renunța la taxa de solidaritate, precizând ca este vorba de o taxa modica ce ar urma sa fie introdusa în legea bugetului. El a comentat ca "luxul si prostia de obicei se platesc". "Este o discutie pe aceasta taxa. Noi o sustinem în…

- Cat privește taxa de solidaritate pe lux, el a aratat ca PSD susține in continuare acest lucru, in ciuda opiniei exprimate in spațiul public de liberali, prin vocea premierului interimar Florin Cițu . "E o taxa pe activele de lux și veniturile de lux - noi o susținem in continuare. (...) Urmeaza sa…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a facut marți, intr-o declarație de presa susținuta in Parlament, un apel pentru refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, avertizand ca o alianța intre PNL și PSD ar fi una „toxica” care ar avea ca scop pastrarea privilegiile și impiedicarea modernizarii Romaniei.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu: Majoritate in Parlament sau alegeri anticipate Liderul PSD, Marcel Ciolacu. Social-democratii sustin ca fara o majoritate consistenta în Parlament nu se poate vorbi despre un guvern minoritar, indiferent de componenta lui. Dupa consultarile cu seful…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca Romania este „un stat vulnerabil” in acest moment si ii cere presedintelui Iohannis, pe care il numeste „autorul moral al acestei situatii”, sa intervina si „sa puna capat”. Liderul social-democrat acuza ca premierul Citu nu are autoritate in fata ministrilor,…