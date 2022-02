Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu a reactionat sambata, printr-o postare pe Instagram, la informatia potrivit careia in 2021 au fost inregistrate cele mai mari incasari din TVA la buget, afirmand ca aceasta este si consecinta reducerii taxelor. „Mai multi bani la buget dupa ce am redus taxele. Am…

- ”Mai multi bani la buget dupa ce am redus taxele. Am aratat ca se poate”, scrie Citu pe Instagram. El posteaza si informatia care i-a generat aceasta reactie, cea potrivit careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a rambursat TVA in valoare de 22 de mld. de lei in 2020 si de 24 de miliarde…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a fost intrebat daca se are in vedere plafonarea prețurilor la combustibil, avand in vedere creșterile mari de prețuri. Cițu a spus ca asta fac prețurile, mai cresc sau mai scad. ”Prețul la combustibil a mai crescut și in trecut, iar apoi au scazut. Asta fac…

- Pensiile militare ar putea crește cu 2,6%, in funcție de incadrarea in deficitul bugetar, au declarat, marți, surse guvernamentale. In funcție de incadrarea in deficitul bugetar, pensiile militare ar putea fi indexate cu 2,6 %. Aceasta indexare a fost discutata in coaliție, dar nu exista…

- Florin Cițu a declarat joi ca PNL nu susține introducerea de taxe noi. El a aratat ca in perioada 2017-2019, cand a eliminat taxele și supraaccizele, statul a incasat mai mulți bani la buget. „Deci se poate”, a punctat liderul PNL. „Asta este poziția noastra acum. Am aratat ca dupa ce am scos…

- Președintele PNL, Florin Cițu, atrage atenția asupra costului care va fi platit pentru creșterea pensiilor și a pensiilor minime de la 800 la 1.000 de lei: „Ne ducem la 9,5% din PUB, adica atingem cifra...

- “Cresterea economica estimata in acest moment este la 8%, se estimeaza a fi la 7% pentru tot anul. Va aduc aminte ca, la inceputul anului, multi dintre cei care sunt cu noi astazi la guvernare spuneau ca vom avea criza economica, ca vom avea foamete, saracie, estimarile erau de 4% crestere economica,…

- Florin Cițu reacționeaza la anunțul Eurostat referitor la creșterea economica a Romaniei din trimestrul III. Premierul ii felicita pe romani pentru performanța economica. „Felicitari dragi romani! Cea mai mare creștere economica din UE in trimestrul III din acest an”, prezentand un tabel cu datele Eurostat…