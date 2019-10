Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a vorbit in cadrul emisiunii „EU CONTEZ, EU VOTEZ” despre momentul in care i-a acordat un autograf lui Emeric Ienei. Liderul USR a explicat ca nu a vrut sa-i dea fostului caștigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua doar un simplu pliant. Candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale…

- "Da, sigur ca m-a recunoscut. Au fost mai mulți prieteni de-ai lui, niște oameni care-l voteaza, și m-au recunoscut. Eu am stat de vorba cu el și i-am urat succes. Dupa aceea a venit aceasta problema... Asta (n.red. - ca Dan Barna a vrut sa-i dea un autograf) este o chestie de inteligența", a spus…

- Emeric Ienei a fost intrebat daca Dan Barna l-a recunoscut, raspunsul fostului antrenor al Stelei si al echipei nationale venind imediat. "Da, sigur ca m-a recunoscut. Au fost mai mulți prieteni de-ai lui, niște oameni care-l voteaza, și m-au recunoscut. Eu am stat de vorba cu el și i-am urat succes.…

- Dan Barna s-a oferit sa ii ofere un autograf fostului caștigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Emeric Ienei. Candidatul la prezidențiale s-a adresat lui Emeric Ienei cu formula: ”Va dau un autograf”. Lili Ruse, prezentatoare Romania TV, susține ca ”uman” și firesc ar fi fost invers,…

- "Ieri, la Oradea, am avut bucuria sa il intalnesc pe Emerich Jenei, un senior distins cu seninatate in vorba și in privire. Eram prea mic pentru a-mi aminti performanțele Nadiei sau ale lui Nastase, astfel incat marile bucurii sportive ale copilariei mele se numesc Craiova Maxima din '83 a lui Ilie…

- Dan Barna acuza un "fake news", dupa ce o parte a presei a relatat ca liderul USR i-ar fi cerut un autograf lui Emerich Jenei, fara a-l recunoaște pe fostul mare antrenor."Fake news-ul ca nu l-aș fi recunoscut e la fel de credibil precum informația ca s-a aflat ca nu beau apa…

- Dan Barna s-a oferit sa ii acorde un autograf lui Emeric Ienei, gestul sau fiind considerat o gafa pentru ca nu l-ar fi recunoscut. Politicianul a negat acest lucru, fapt confirmat și de soția celebrului antrenor. Candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna (44 de ani), se afla…

- Dan Barna, candidatul alianței USR-PLUS la prezidențiale, s-a intalnit cu Emerich Ienei (82 de ani) pe strazile din Oradea. Aflat in plina campanie alaturi de cațiva zeci de susținatori, Barna s-a intalnit in centrul orașului cu antrenorul celei mai mari performanțe din istoria fotbalului romanesc,…