Cum explică CURS-Avangarde diferențele dintre exit-poll și rezultatele finale ale alegerilor ​Cu Nicușor Dan câștigator în exit-poll-ul din duminica alegerilor cu 47,8%, CURS-Avangarde admite ca abaterea în cazul candidatului dreptei este semnificativa, precizând însa aceasta nu are un procent peste marja de eroare.



&"Toate marjele de eroare stabilite sunt asumate la un nivel de încredere de ±95%, ceea ce înseamna ca în cinci cazuri dintr-o suta sunt acceptate erori de eșantionare. Menționam ca abaterile se calculeaza la nivel de procent, respectiv la scorul obținut de fiecare candidat, persoana sau partid și nu la distanța… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

