- Cristina Ich și Alina Ceușan se afla in mijlocul unui scandal pe internet, dupa ce acestea s-au sarutat intr-o ședința foto. Robert Rațiu, președintele Mozaiq, o organizație comunitara care se adreseaza persoanelor LGBTQIA+ din Romania, incearca sa puna in context raspunsul comunitații asupra sarutului…

- Dupa ce s-au sarutat cu foc de dragul unei ședințe foto, facand apoi totul public, mulți internauți au apreciat gestul lor, insa au fost și unii care le-au pus la zid pe Alina Ceușan și Cristian Ich. Tocmai de aceea acum, logodnica lui Alex Pițurca reacționeaza și se apara in mediul online, oferind…

- Cristina Ich și Alina Ceușan se afla in mijlocul unui scandal pe internet, dupa ce acestea s-au sarutat intr-un shooting pentru o noua colecție de haine. Daca unii le-au laudat pe cele doua pentru curaj, interpretand gestul lor ca o suținere pentru comunitatea LGBT, alții nu au fost de aceeași parere.…

- Pandemia de coronavirus ne-a schimbat tuturor planurile. Anul trecut am stat mai mult decat oricand in case, am lucrat pentru prima data in mod extins de acasa, am citit mai mult, dar am și stat cu partenerul de viața. Ei bine, „Valentine’s Day” nu face nota discordanta din acest peisaj, iar o federație…

- Atenție cum alegi cadourile pentru sarbatorile iubirii, anul acesta. Șeful Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorului vine cu cateva sfaturi inainte de Valentine’s Day și Dragobete. Paul Anghel iți recomanda sa te asiguri ca ciocolata sau bomboanele cu care vrei sa-ți dai iubirea pe spate…

- Razboiul Oana Zavoranu vs influencere. Cine a caștigat pana acum! Deja de ceva vreme, Oana Zavoranu le-a declrat razboi in mediul online influencerelor. Posteaza pe rețelele de socializare și YouTube imagini, filmulețe și comentarii defaimatoare la adresa acestora. Acum, razboiul s-a mutat la tribunal.…

- Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan și Anda Adam joaca tare impotriva Oanei Zavoranu. Cele 5 influencere s-au adresat instanței de judecata, așa cum au anunțat pe 13 decembrie, printr-un mesaj publicat simultan pe Instagram. 5 dintre cele mai cunoscute vedete din online au publicat…

- Cele mai cunoscute vedete din lumea mondena autohtona și au facut front comun impotriva Oanei Zavoranu, dupa ce, aceasta a inceput o “campanie” impotriva numelor sonore din showbiz-ul romanesc. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Deranjate de atitudinea Oanei, vedete…