- Un mesaj publicat, miercuri, pe pagina de internet a Camerei de Comerț și Industrii a Romaniei a ajuns viral in online. „Camera de Comerț și Industrie a Romaniei merge inainte cu Nicolae Ciuca, primul-ministru al Guvernului Romaniei”, se arata in mesajul a carui titlu este „Je suis Ciuca!”.

- Romania trebuie sa iasa din "doliul" dupa forta de munca pe care a pierdut-o si sa se gandeasca cum poate fi suplinit acest deficit, sa apeleze la forta de munca mai ales din zona Asiei, a declarat, marti, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban. "Probabil trecem…

- Romania are, incepand de astazi, o noua formațiune pe scena politica. Este vorba de Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA), organizație care a luat naștere ca raspuns la modul ”aberant” in care politicienii ultimilor 30 de ani au tratat mediul antreprenorial romanesc, dupa cum susțin fondatorii…

- Sistemul cameral romanesc a ramas, din pacate, cam cel mai subfinantat sistem cameral din Europa si, de aceea, cred ca Parlamentul si Guvernul vor trebui sa se gandeasca la o solutie de finantare, a declarat, miercuri, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR),…

- Scaderea cifrei de afaceri inregistrata de companiile din Romania, in anul pandemic 2020, nu a fost ''atat de mare'', deoarece nu am avut un lockdown, poate doar o incetinire a activitatii, iar in domeniul HoReCa inclusiv sezonul estival nu prea a fost lovit de pandemie, a afirmat, miercuri, Mihai…

- Senatorii PNL-PSD-UDMR au votat, miercuri, in plenul Senatului, proiectul de lege prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren de la Romexpo catre Camera de Comert si Industrie (CCIR). USR acuza un tun imobiliar de 500.000.000 de euro, si afirma ca ca terenul de la ROMEXPO, aflat in…