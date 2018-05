Cum explica BNR inflatia scapata de sub control? Socurile din ultimele 12 luni au dus rata anuala la 5%

Stiri pe aceeasi tema

Inflatia anuala a ajuns la 5%, cel mai mare nivel din 2013 pana acum Rata anuala a

- Rata anuala a inflației a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistica. In februarie, rata anuala a...

- Inflatia medie anuala, pe indicele armonizat UE, ar putea accelera de la 1,1% in 2017 la 3,4% anul acesta, potrivit scenariului propus de Banca Transilvania, care previzioneaza decelerarea acestui indicator spre valori medii anuale de 2,9%, respectiv 2,6% in 2019 si 2020. “Perspectivele…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de…

- BNR a decis astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an de la 2% pe incepand cu 8 februarie 2018 si a decis si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% de la 1% pe an.