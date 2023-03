Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol, susține ca oamenii au tot dreptul sa fie ingrijorați de creșterea prețurilor la polițele RCA, dar recomanda firmelor de asigurari sa nu speculeze situația din piața.Șefii ASF vor fi chemați in Parlament sa dea explicații pentru situația Euroins și pentru…

- Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA, publicate, marți, de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. Posesorii de autoturisme din toate categoriile de varsta și indiferent de puterea mașinii pe care o au vor…

- Un cal a fost scos in viața de sub ruinele unei cladiri care s-a prabușit in timpul cutremurului din Turcia. Animalul a supraviețuit sub moloz timp de 21 de zile, potrivit Sky News. Oamenii au auzit zgomote de sub ruinele unei cladiri și au sapat pana la locul in care se afla calul. Pentru a […] The…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur. Unul dintre locatari a sunat la numarul de urgenta 112. Oamenii s-au anunțat intre ei ca urmeaza un cutremur și au ieșit din locuințe. Dupa…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) de la Chisinau a reactionat dupa ce seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la Rossia-1 ca dupa Ucraina, Moldova va fi urmatorul „centru antirusesc”, relateaza agora.md. Purtatorul de cuvant al MAEIE, Daniel Voda,…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat. Prevederea…

- Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala, a transmis ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto. „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe…