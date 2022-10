Cum explică Administraţia prezidenţială inflaţia Actuala rata a inflației este consecinta politicilor adoptate in timpul pandemiei Covid-19 și este potențata de efectele nefaste ale razboiului din Ucraina, dar și de criza energetica severa. Este concluzia la care a ajuns consilierul prezidential Cosmin Marinescu, concluzie dezvaluita in cadrul conferintei „Educatia financiara si sistemul bancar”. ”Poate parea surprinzator ca vorbim in continuare despre nevoia de educatie economica si financiara, dupa trei decenii in care am trait de toate: tranzitie economica, reforme, crize, aderare europeana. Sunt 30 de ani in care economia si societatea au… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

