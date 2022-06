Cum evitați ”vizitele” la spital pe perioada verii? Mult așteptata vacanța de vara a venit! Cum evitați ”vizitele” la spital pe perioada verii? Pentru prevenirea bolilor infectioase, dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, impreuna cu specialiștii infecționiști, recomanda: respectarea masurilor de igiena (igiena mainilor, corpului, alimentelor); vaccinarea (mai ales cand calatorim in țari tropicale – verificam mereu pe CDC schema de vaccinare ce trebuie efectuata cand alegem o țara straina și regulile de distanțare sociala din țara respectiva); autoprotejarea si protejarea celor din jur (evitarea spatiilor inchise si aglomerate,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

