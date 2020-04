Cum este vremea de Paște Duminica, fața de ziua anterioara, cerul este predominant noros. Soarele rasare la ora 06:36. Dimineața cerul va fi variabil, vantul va sufla de la slab la moderat, iar din a doua parte a zile, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat și se vor crea condiții de ploaie in averse insoțite de descarcari electrice. Temperaturile vor scadea ușor și e posibil ca pe spații restranse sa apara vijelii și grindina. La munte se vor inregistra canditați de apa insemnate, iar precipitațiile vor fi mixte. Soarele apune la ora 20:21. Temperaturile maxime vor urca pana la 20 de grade. Luni,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

