Cum este Virgil, cel cu care Adelina Pestritu a ramas insarcinata

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Petritu trece printr-o frumoasa perioada. Urmeaza sa devina mama pentru prima data. A dezvaluit si numele deosebit ales pentru fiica ei. "Dupa seri intregi petrecute pe internet in cautarea numelui pentru micuta, am cazut de comun acord sa o numim Zenaida-Maria. Este de origine greceasca…

- Adelina Pestritu trece printr-o perioada frumoasa din viata ei, de foarte mult timp voia un copil, si iata ca dorinta ei a devenit realitate. Nici bine nu a anuntat ca este insarcinata si deja a plecat intr-o vacanta alaturi de iubitul ei, Virgil, tocmai in America.

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- "Grețurile și starile de rau și-au facut apariția. Dintr-o data. Nu știam cat ma vor ține și cat de intense vor fi. Le aveam mai accentuate in prima parte a zilei, imediat cum ma trezeam, urmand sa-mi revin cat de cat, dar nu complet, pana seara. Am avut momente in care n-am suportat parfumurile…

- Bomba lunii februarie este sarcina Adelinei Pestritu! Bruneta a anuntat pe contul de socializare ca de ziua ei a primit cea mai frumoasa veste. Vedeta traiește o poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil. Cei doi vor avea un copil, vedeta fiind gravida in primul trimestru, informeaza click.ro.…

- Adelina Pestrițu a povestit ca a mai trecut prin experienta unei sarcini, dar pe care din pacate nu a putut sa o duca la capat. O perioada, vedeta a ramas cu sechele din cauza acestui episod trist din viața ei. Adelina Pestritu, insarcinata. Liviu Varciu, primele declaratii: Doar un copil o poate…