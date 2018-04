Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, este acoperita de zapada. Salvamontiștii au constatat ieri ca, in zona Pasul Urdele, zapada are trei metri, ajungand pana la indicatorul de la limita județului Gorj. Reprezentanții Secției Drumuri Naționale Targu-Jiu au anunțat ca in unele locuri…

- Activitatea unitaților școlare din județul Gorj nu a fost afectata astazi decat partial de ninsoarea cazuta. Astfel, excepție au facut școala din comuna Bumbești-Pițic, școala primara din localitatea Covrigi – comuna Vagiulești, școala din localitatea Larga – comuna Samarinești, școala ...

- La data de 20 martie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Matasari au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 17 si 23 de ani, din comuna Matasari, respectiv Ciuperceni, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat.…

- Politistii argeseni au facut uz de arma, marti, pentru prinderea unui barbat suspectat de comiterea infractiunii de inselaciune prin metoda "Accidentul". Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges transmis Agerpres, suspectul are 29 de ani si locuieste in comuna Bascov."Din…

- Nemulțumiri mari, in randul cetațenilor din comuna Padeș, dupa zapada cazuta peste comuna, in ultimele zile. Oamenii se plang ca drumurile le sunt inzapezite, ca autoturismele nu pot circula, salvarea nu poate interveni iar ei se simt neajutorați și abandonați de catre autoritați. Viceprimarul…