- O baza de relaxare si naturo-terapie la inaltimea de 200 de metri a fost inaugurata in comuna Baia de Fier, judetul Gorj. Turistii care viziteaza localitatea au posibilitatea sa-si petreaca timpul in hamace suspendate intre stanci.

- La un deceniu de la dezafectarea uneia dintre cele mai vechi cai ferate din vestul tarii, terasamentul ei s-a transformat intr-un drum neobisnuit, cautat de turisti pentru senzatiile tari oferite de tunelul si privelistile sale.

- Cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, este acoperita de zapada. Salvamontiștii au constatat ieri ca, in zona Pasul Urdele, zapada are trei metri, ajungand pana la indicatorul de la limita județului Gorj. Reprezentanții Secției Drumuri Naționale Targu-Jiu au anunțat ca in unele locuri…

- Circulatia rutiera pe Drumul National 67C -Transalpina ramane inchisa, din cauza vremii. Salvamontistii au inspectat, marti, zona si au constatat ca, in unele locuri, stratul de omat masoara trei metri, pe carosabil. "Sunt zone unde zapada, troienita, are pana la zece metri. Sunt cateva…

- Stratul de zapada masoara zeci de metri in unele zone pe Transalpina. Soseaua va ramane inchisa in aprilie, intrucat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele, transmite corespondentului MEDIAFAX. Circulatia rutiera pe Drumul National 67C…

- Polițiștii suceveni au confiscat peste 15 metri cubi de lemne fara acte de la un barbat din comuna Slatina. In cursul zilei de sambata, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava, au oprit pentru control pe un drum județean…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in 11 judete din Transilvania si Muntenia, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 2:00, in localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin…

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…