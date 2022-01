Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pavel se intoarce in curand in Republica Dominicana, pentru un nou sezon „Survivor Romania”, difuzat la Pro TV incepand cu 16 ianuarie. Prezentatorul TV abia așteapta sa inceapa aventura alaturi de Faimoși și Razboinici.Puțini știu detalii din viața personala a prezentatorului TV și asta pentru…

- Niculina Stoican a povestit despre cum a trecut peste cele mai grele momente din viața. Mereu cu zambetul pe buze, artista nu a lasat de ințeles ca sufletul ei era incercat de durere. Se pare ca optimismul și credința au ajutat-o sa ramana un om bun, iar greutațile nu i-au asprit sufletul.

- Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, formeaza un cuplu cu Asiana Peng de cateva luni și deja iși fac planuri de nunta. Relația lor a inceput din cate se pare anul acesta. Deși cei doi locuiesc in țari diferite, Asiana e stabilita in Romania, in timp ce Luca... The post Bat clopote de nunta…

- Relația dintre Niculina Stoican și regretatul Petrica Mațu Stoian a fost pusa sub semnul intrebarii, asta dupa ce impresarul artistului, Doru Gușman, a declarat ca cei doi nu se ințelegeau deloc bine, cantareața fiind motivul pentru care acesta a ieșit la pensie mai devreme decat fanii se așteptau.…

- Ieri, regretatul Petrica Mațu Stoian a fost condus pe ultimul drum de numeroși artiști, oameni ce l-au indragit, dar mai ales de catre colegii sai de breasla. Printre aceștia s-au numarat și Niculina Stoican care a fost profund afectata de plecarea cunoscutului interpret de muzica populara. Deoarece…

- Multe s-au spus despre relația pe care Petrica Mațu Stoian o avea cu Niculina Stoican. Impresarul solistului a susținut ca acesta nu se ințelegea cu vedeta, ba chiar ca s-ar fi pensionat din cauza ei. Intre timp, sora artistului s-a decis sa discute despre ce s-a intamplat, cu adevarat, intre cei doi.…

- Membrii partidului de guvernare considera ca aceasta a reușit in 100 de zile sa realizeze ceea ce nu au reușit precedentele. A inceput curațarea instituțiilor așa ca acestea sa lucreze pentru oameni, a implementat mai multe masuri de suport social pentru cetațeni, dar și s-a descurcat in gestionarea…