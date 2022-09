Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a dezvaluit ce a facut la prima sa intalnire cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, dar și ce relație exista intre ei, de fapt. Fanii au putut descoperi inclusiv cum arata juratul, inainte de Chefi la cuțite, dar și multe alte detalii savuroase, cu puțin timp inainte de premiera Chefi…

- Dana Rogoș și soțul ei, Radu Dragomir, sunt impreuna de 18 ani și au doi copii, o fata și un baiat. Formeaza unul dintre cele mai solide cupluri și au o casnicie așa cum și-au dorit. Recent, actrița a dezvaluit cum este sa lucreze alaturi de soțul ei, regizor de film.„Așa ne-am intalnit, cred ca asta…

- Gheorghe Gheorghiu se bucura de o casnicie de vis alaturi de partenera lui de viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția artistului a oferit detalii neștiute despre cum s-au cunoscut, dar și despre cererea in casatorie. Ce a marturisit.

- O expertiza a FBI a dus la concluzia ca actorul și producatorul Alec Baldwin a apasat pe tragaciul pistolului cu care a fost ucisa din greșeala directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei Rust, relateaza Sky News. Arma nu s-ar fi putut descarcat singura, spun experții…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Buzoiu a oferit detalii neștiute despre relația pe care o are cu parinții ei. Ce a marturisit mama vedetei, dar și care este cel mai important sfat pe care i l-a oferit. Ce a dezvaluit.

- Puțini știu ca Dana Rogoz are un fiu vitreg, soțul ei avand un copil dintr-o casnicie anterioara. Actrița a plecat in vacanța, in Bali, alaturi de cei doi copii ai sai, dar și de fiul lui Radu Dragomir, Barbu. Dana Rogoz avea doar 18 ani cand a format un cuplu cu Radu Dragomir, iar el avea 37 de ani.…

- Lucian Viziru și Catrinel Sandu au format un cuplu in urma cu 20 de ani. Relația lor a durat cinci ani, iar atunci cand s-au desparțit, au ieșit la iveala detalii interesante despre cei doi. Se pare ca motivul pentru care au ajuns la desparțire a fost infidelitatea. In cadrul emisiunii „La Maruța”,…

- Alina Pușcaș se bucura de o casnicie de vis alaturi de soțul ei, iar acum a dezvaluit din ce motiv au așteptat cinci ani sa se casatoreasca. Ce a marturisit prezentatoarea de la Te cunosc de undva despre casnicia pe care o are alaturi de Mihai Stoenescu.