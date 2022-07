Stiri pe aceeasi tema

- Incepe complexul proces de recoltare de sange pentru completarea bazei de date si a stocurilor. Pot dona, in special, cainii cu varste cuprinse intre un an si opt ani, cu greutatea mai mare de 20 de kilograme, care au toate vaccinurile facute si sunt deparazitati la zi. Facultatea de Medicina Veterinara…

- Olga Bondarciuc, notara care ar fi legalizat mai multe tranzactii dubioase de-ale fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, anuntata anterior in cautare internationala, a fost retinuta si extradata din Belgia.

- Milsami va juca, de la ora 19:00, returul contra formației FK Panevezys, Lituania, la complexul sportiv raional din Orhei. In tur, partida de la Panevezys s-a terminat cu o remiza alba. Clubul orheian a anunțat ca intrarea va fi libera pentru meciul de azi. “Accesul pe stadion se va face cu bilete,…

- Deputatul Partidului Socialistilor din R. Moldova, Alla Dolinta, a depus o cerere de demisie miercuri, 13 iulie, in care isi motiveaza decizia prin faptul ca nu este de acord cu pozitia pe care o are formatiunea sa in raport cu razboiul din Ucraina.

- Se preconizeaza ca in aceasta vara in Spania vor merge zeci de turiști din Moldova, care ar trebui sa cunoasca unele legi, informeaza Noi.md cu referire la stirileprotv.ro. De exemplu, puteți risca o amenda uriașa pentru ca aprindeți un gratar pe plaja. Multe zone fie interzic gratarele, fie necesita…

- FC Rapid a anuntat, luni, ca demersurile pentru anularea deciziei TAS in cazul Julio Cesar continua, dar gruparea a achitat banii catre jucator, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Polonia, ce s-a dovedit a fi fals. In data de 26 mai…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a declarat ca țara noastra a economisit 100 milioane de dolari pentru gazul achitat in perioada rece, datorita contractului negociat cu Gazprom. Afirmație pe care fostul premier, Ion Chicu, o califica drept „inepție” și declara ca iarna…