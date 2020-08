Stiri pe aceeasi tema

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Procentul copiilor nascuți in afara casatoriilor in UE a fost de 42% in 2018, iar in Romania puțin peste 30%, intr-un clasament condus de Franța, unde șase din 10 copii sunt nascuți in afara unei casatorii, arata datele Eurostat, potrivit Mediafax.Media UE este cu 17 puncte procentuale peste…

- Inmatricularea de autoturisme noi in UE, in scadere continua. Si romanii au cumparat mai putine masini decat anul trecut. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 22.3% in iunie 2020 fata de iunie 2019, atingandu-se un nivel de 949.722 unitati, Franta fiind singura tara unde…

- Romania este una dintre țarile din Europa cu cei mai puțini tineri fumatori, arata datele EUROSTAT și Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Circa 4,1% dintre tinerii romani cu varste intre 15 și 19 fumeaza zilnic, procente mai mici fiind inregistrate doar in Islanda și Norvegia, unde doar 3,2% și respectiv…

- Incepand de astazi, se reiau zborurile catre și dinspre cinci țari europene, astfel cețațenii care vin in Romania, din aceste tari nu vor mai fi nevoiti sa se izoleze la domiciliu. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor…

- Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței (Franța metropolitana) au fost adaugate pe lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din statele aflate pe lista. Premierul…

- Raportul European al Platilor Consumatorilor, editia Covid-19, lansat de Intrum, releva un efect imediat al crizei asupra bunastarii financiare. In timp ce rata angajarilor scade, iar rata somajului creste, anxietatea consumatorilor cu privire la finantele personale este din ce in ce mai prezenta.…

- GEFCO, lider in soluții multimodale pentru lanțurile de aprovizionare, a organizat transporturi urgente de echipamente de protecție pentru un furnizor regional al clinicilor stomatologice și un grup de distribuție internațional cu operațiuni in Romania. Astfel, prin serviciul Time Critical, au fost…