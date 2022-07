Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus saptamana trecuta ca cele 27 de state membre UE sa-si reduca fiecare consumul de gaz cu 15% din august pana in martie. Tinta ar fi voluntara, dar Comisia ar putea sa o faca obligatorie in caz de urgenta a furnizarii de gaze. Bruxelles-ul a indemnat tarile sa reduca acum utilizarea…

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana…

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…

- Uniunea Europeana „și-a tras un glonț in plamani” prin sancțiunile economice nechibzuite impuse Rusiei, care, daca nu sunt retrase, risca sa distruga economia europeana, a declarat vineri, 15 iulie, premierul maghiar Viktor Orban, citat de Reuters . Livrarile de gaze catre Europa s-au diminuat, iar…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Olaf Scholz spune ca ceea ce-l sperie ce-l mai tare pe Vladimir Putin este perspectiva unei societați democratice ce ar putea transforma Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se teme de „scanteia democrației” care se raspandește in țara sa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. Potrivit acestuia,…

- Masurile fac parte dintr-un pachet mai amplu de noi sanctiuni ce vor fi impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei, insa pentru adoptarea textului legii este in continuare nevoie de un acord cu privire la marimea investitiilor, a dezvaluit sursa, adaugand ca un alt obstacol il reprezinta ingrijorarile Ciprului…

- ”Anunțul Gazprom ca oprește unilateral livrarea de gaz catre clienții din Europa este inca o incercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de șantaj”, a reacționat miercuri șefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen, la anunțul gigantului rus privind inchiderea robinetului de gaz pentru Polonia…