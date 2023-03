Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 10 februarie 2023 a emisiunii Nu te supara, frate! de la Antena 1, Nea Marin s-a luat la intrecere cu fiica sa, Larisa, la un joc de strans oua. La un moment dat, acesta a facut un gest neașteptat.

- Nea Marin a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca este dezamagit din cauza faptului ca a ramas blocat 8 ore in drum spre munte. Coregraful trebuia sa ajunga la un eveniment important, insa a trebuit sa-l anuleze din cauza faptului ca nu mai ajungea. Iata ce declarații a facut!

- Alina Petre a facut un gest important pentru fiica ei ca aceasta sa creasca frumos și sa ințeleaga multe lucruri despre viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu fata ei. Iata ce declarații a facut blondina in cadrul emisiunii!

- Cand Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au crezut ca pot incepe Revelionul, Nea Marin și-a facut apariția și le-a stricat planurile. Ca sa le dea o lecție despre cat de priceput e el la toate, acesta a dansat cu Larisa, fiica lui, oferind tuturor un spectacol pe cinste.

- Irinel Columbeanu a facut schimbari radicale in ceea ce privește planurile sale de Revelion, dupa ce s-a zvonit ca iși va petrece timpul cu fiica lui, in America. Se pare ca lucrurile s-au schimbat in ultimul moment, astfel ca nu va mai fi alaturi de Irina in noaptea dintre ani. Fostul om de afaceri…

- Gina Matache a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit cum a petrecut alaturi de familia ei inainte de Craciun, dar și care este relația pe care o are cu indragita cantareața, Delia. Gina Matache se simte mai implinita ca niciodata și se bucura de frumoasa ei familie. Iata…

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.