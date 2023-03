Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a fost internata la Spitalul Matei Balș cu baiețelul ei, Vlad. Prezentatoarea de la Antena 1 a ajuns astazi acasa, dupa ce problemele de sanatate ale fiului ei s-au mai ameliorat. Pe pagina sa de Facebook, Simona Gherghe a anunțat ca a fost internata in spital cu baiețelul sau, care a…

- Simona Gherghe lipsește de la Mireasa, iar Gabriela Cristea o inlocuiește in ediția de la ora 14:00. Aceasta a transmis un mesaj atat concurenților, cat și telespectatorilor cu privire la lipsa colegei ei.

- Fanii emisiunii Mireasa au parte de o surpriza neașteptata. La ora 14:00, ei nu au fost intampinați de Simona Gherghe, fiindca e inlocuita de Gabriela Cristea. Prezentatoarea lipsește din cauza unor probleme.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au deschis o noua afacere, iar prezentatoarea de la Antena Stars a facut anunțul pe rețelele de socializare. La scurt timp dupa ce și-a deschis un magazin online cu articole vestimentare, Gabriela Cristea a marturisit ca și-a deschis un studio foto.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gandit sa vanda casa și sa iși construiasca alta. Invitata in emisiunea „Xtra Night Show”, prezentatoarea de la Antena Stars a spus de ce vor sa schimbe locuința. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au construit o casa spectaculoasa in care au investit foarte mulți…

- Gabriela Cristea are o familie de invidiat alaturi de Tavi Clonda, iar cei doi simt mereu nevoia de o schimbare. Acum, prezentatoarea TV a decis sa iși schimbe casa in care locuiește din mai multe motive, spunand ca vecinii s-au speriat atunci cand au aflat.

- Cu toate ca, in fața camerelor de filmat, este mereu cu zambetul pe buze, pregatita sa ofere sfaturi și alinare concurenților de la „Mireasa”, in sufletul indragitei prezentatoare este o adevarata furtuna. Gabriela Cristea a ajuns in pragul disperarii. Vedeta Antena Stars a dezvaluit care este problema…

- Gabriela Cristea a fost invitata Andreei Primera la emisiunea Mireasa: Confesiuni, o producție exclusiva AntenaPlay. Prezentatoarea show-ului Mireasa. Capriciile Iubirii a povestit un moment in care a simțit ca ”moare de inima”.