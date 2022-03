Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al administrației de la Kiev, Sergii Nykyforov, a anunțat pe Facebook ca o bucata de racheta, cel mai probabil ruseasca, a fost lansata inspre reședința prezidențiala a lui Volodimir Zelensky. ”Un fragment de racheta, probabil de la o racheta rusa, a aterizat in curtea resedintei…

- Un elicopter rus a intrat in spațiul aerian al Japoniei, in nordul arhipelagului nipon, a anunțat administrația de la Tokyo, conform AFP. In dimineata zilei de miercuri, un elicopter rus a patruns in spatiul aerian nipon in largul insulei Hokkaido, a anuntat Ministerul Apararii al Japoniei intr-un comunicat.…

- Nava comerciala „Spiritul Mileniului”, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita, vineri, de armata rusa, in Marea Neagra. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii din Ucraina. Imagini care dovedesc atacul au fost postate și pe rețelele de socializare. Joi, o nava comerciala…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anuntat, joi, ca au fost stabilite puncte de primire pentru refugiati in judete de granita cu Ucraina. „Pentru inceput am stabilit sase sau sapte judete unde vom avea puncte pentru primire refugiati. Avem pregatite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte”,…

- Un avion militar ucrainean a fost doborat in Regiunea Kiev, langa orașul Jukivți, nu departe de capitala. Cinci oameni au murit. La bordul avionului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei se aflau 14 persoane. 5 oameni au murit, potrivit Ministerului apararii din Ucraina. Cel putin 40 de militari si…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama unei eventuale invazii militare a Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Romania nu este prima țara care iși retrage personalul neesențial de la Kiev, acțiuni asemnatoare fiind intreprinse atat de SUA și Israel, cat…

- Rusia a trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii rus. Informația vine pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident și Rusia,…