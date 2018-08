Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea leului in raport cu moneda unica europeana nu este deloc in avantajul mediului de afaceri. Aceasta declarație a fost facuta de expertul in economie, Viorel Girbu, in cadrul emisiunii „Kilometrul 0", de la Sputnik Moldova.

- Economistul Veaceslav Ionița susține ca moneda europeana se depreciaza sub influența a trei factori, iar pana la alegerile parlamentare leul moldovenesc va avea o rata stabila, cu o ușoara inclinație de apreciere fața de moneda americana și cea europeana. Prognozele sunt facute in cadrul unei analize…

- Ministrii de Externe ai statelor din Blocul comunitar au promis sa protejeze firmele europene care fac afaceri legale cu Iranul, pe fondul anuntului Statelor Unite privind reimpunerea sanctiunilor impotriva Iranului. "Ridicarea sanctiunilor reprezinta o parte importanta a acordului, menita sa aiba un…

- Firmele mici și mijlocii și alți beneficiari romani pot obține fonduri europene de maximum 2,5 milioane de euro fiecare, pentru afaceri in procesarea produselor agricole, cum ar fi cele de morarit sau lactatele, printr-o linie de finanțare in valoare totala de 203 milioane de euro, pentru care au inceput…

- Piața de pește din Navodari zace nefolosita. De cațiva ani, se așterne praful peste acest proiect, in care s-au investit aproape 1.500.000 de euro. In incinta pietei, care are forma de peste si este situata chiar pe malul canalului Poarta Alba – Midia – Navodari, nu se intampla absolut nimic din ceea…

- Deprecierea leului din ultima perioada se incadreaza in contextul global al deteriorarii sentimentului investitional fata de pietele emergente, insa, in context global si in comparatie regionala, leul manifesta de fapt o stabilitate destul de buna, a declarat economistul-sef al BCR, Horia Braun.

- Romanii pot fi "capșunari" și la ei acasa. In satul Gornovita, din Mehedinți, cațiva gospodari s-au asociat și au pus la punct o afacere cu delicioasele fructe. Ideea a reușit de minune, iar capsunile se vand ca painea calda.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 22 mai 2018, pe președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag-ul Republicii Federale Germania, Gunther Krichbaum. Intrevederea a reliefat nivelul foarte bun al relației bilaterale și colaborarea fructuoasa și promițatoare dintre…