Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul acesta a fost diferit fața de anii trecuți. Restricțiile impuse în contextul pandemiei au stricat planurile multor clujeni, care doreau sa petreaca sarbatorile de iarna la o cabana sau chiar în afara țarii. Chiar daca rata de incidența a scazut în ultima perioada…

- Mai mult de jumatate dintre români (56%) declara ca în 2020 simt emoții negative atunci când vine vorba de sarbatorile de iarna în contextul actual iar în ceea ce privește cadourile, 40% dintre românii afirma ca și-ar dori cel mai mult sa primeasca gadget-uri. Un…

- Craciunul nu va fi unul chiar normal. S-ar putea insa sa fie de o anormalitate dusa la paroxism. Prof. Adrian Streinu-Cercel , șeful de la Matei Balș, vine cu o recomandare șoc: `La masa de Craciun mancați pe rand sau cu masca pe nas!` “De Craciun și de Anul Nou lumea, pe buna dreptate, va avea tendința…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar romanii sunt inca nedumeriți cu privire la modul in care vor petrece in acest an. Pandemia de COVID-19 a schimbat cursul firesc al lucrurilor, astfel ca nimic nu mai este ca inainte. Din pacate, nici Craciunul sau Anul Nou nu mai poate fi sarbatorit…

- În calendarul 2020 au mai ramas doar doua zile libere: 25 decembrie - vineri (Craciunul) și 26 decembrie - sâmbata (a doua zi de Craciun). În ceea ce privește zilele libere de Revelion, sarbatoarea dintre ani va…

- Calendar Ortodox 2021/ Calendar bisericesc: In fiecare luna a anului sunt sarbatori religioase importante, dar și zile trecute cu cruce neagra. In calendar sunt trecute și zilele de post și dezlegari la pește. Diferența dintre sarbatorile cu cruce roșie și sarbatorile cu cruce neagra, din punct de vedere…

- Anul acesta, sarbatorile de iarna vor fi sobre, fara imbratisari sau petreceri festive. Au mai ramas trei saptamini pina la Craciunul pe stil nou, iar epidemiologii ne recomanda sa ne abtinem de la excese. Si asta pentru ca riscam sa avem o avalansa de cazuri noi de imbolnavire. "Din experienta trecuta…

- O privire globala asupra comportamentului consumatorilor și a planurilor lor pentru sarbatorile de Craciun continua sa arate incertitudinile declanșate de criza Covid-19. Cea de-a 13-a ediție a sondajului internațional Ferratum privind comportamentul consumatorilor, arata o schimbare a valorilor dar…