Stiri pe aceeasi tema

- In baza derularii unui complex de activitați investigative, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Postului de Poliție Bodoc au identificat marți, 9 februarie a.c., un barbat in varsta de 34 de ani din județul Covasna, care deținea fara drept, la domiciliu, doua…

- Pelerinajul este o calatorie intr-un loc sfant, un drum care te apropie mai mult de credinta si divinitate. Principala agentie de turism care organizeaza astfel de pelerinaje apartine Patriarhiei Romane - Basilica Travel.

- Simona Halep a dialogat de la balconul hotelului cu doi prezentatori australieni de emisiuni radio, care s-au urcat pe acoperisul postului aflat vizavi de locul in care sunt in carantina unii dintre cei mai buni jucatori de tenis din lume, la Adelaide, potrivit news.ro. Erin Philips si Soda…

- Romanii din Spania nu se lasa doborați de criza economica generata de pandemie. Unii dintre ei s-au reinventat, și-au adaptat afacerile la noua normalitate și se bucura de mai mult succes decat inainte.

- "La magazin "sarbatoresc" mai bine de un an de cand nu se incaseaza nimic. Am inceput cu dezastrul de la mareea din 12 noiembrie anul trecut, iar in primul lockdown am fost inchisi 100%, cu pierderi totale. Chiria destul de mare, plus toate facturile. Cand am deschis pe la mijlocul lui iunie, faceam…

- Sectiile de votare din tara s-au deschis duminica, peste 18 milioane de alegatori fiind asteptati la urne pentru a decide cine ii va reprezenta in Parlament, in urmatorii patru ani. In tara sunt organizate 18.802 sectii de votare, peste 1.200 in Bucuresti. Votarea in tara se desfasoara intr-o…

- S-au deschis secțiile de votare! Romanii iși aleg azi reprezentanții in Senat Și Camera Deputaților. Peste 260.000 de bistrițeni sunt așteptați azi la urne. Astazi au loc alegerile parlamentare. Romanii iși aleg reprezentanții in Senat și-n Camera Deputaților. In Bistrița-Nasaud sunt in total 313 secții…

- MAE a deschis o linie telefonica pentru alegatorii romani din strainatate Ministerul de Externe a deschis astazi o linie telefonica, la care pot suna alegatorii din strainatate, care au întrebari în legatura cu procesul de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Reprezentantul…