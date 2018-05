Cand doamna Doina, informaticiana Liceului Teoretic din Videle, inchide ochii și se intoarce in timp acum 29 de ani, vede intrand in clasa ei, cu catalogul la subraț, o doamna profesoara blonda, cu parul prins in coc, zambitoare și eleganta. Deschide catalogul și incepe sa le vorbeasca elevilor despre munca și producția in intreprinderile comuniste. Profesoara debutanta de atunci se numește Viorica Vasilica Dancila și conduce, astazi, Guvernul Romaniei. Articolul integral pe VICE .