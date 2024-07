Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, vineri, 14 iunie, ca este exclus pentru el, ca premier, sa mute alegerile prezidentiale in decembrie, relateaza agenția News.ro.Dupa sedinta conducerii PSD de la Brașov, șeful social-democrat daca alegerile prezidentiale ar putea fi mutate in decembrie.„Este…

- Imediat dupa Revoluție, in anul 1992, Michael Jackson a venit in Romania pentru a susține un concert din cadrul turneului sau „Dangerous World Tour”. Puțini știu ca, inainte de spectacol, celebrul cantareț a dorit sa o viziteze pe prințesa Ecaterina Caradja Cantacuzino.

- Fostul presedinte Ion Iliescu a transmis marti un mesaj angajatilor SPP, fosti si actuali, intitulat ”LA MULTI ANI, SERVICIULUI DE PROTECTIE SI PAZA !”. Iliescu spune ca ” ordinea civila și pacea sunt rezultatul unui efort corelat al misiunilor interne și externe ale SPP, alaturi de alte instituții…

- Parchetul General a anuntat oficial, joi, punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De asemenea, au fost pusi sub acuzare fostul director al SRI Virgil…

- Istoria e scrisa de invingatori, spunea Winston Churchill. In cazul nostru, invingatorii par sa fie și PNL, și PSD, foști adversari politici in anii ’90, dar care, azi, la 33 de ani de la Revoluție, reușesc sa guverneze impreuna Romania. Mai mult, ei au reușit sa impuna in școli o noua materie opționala…

- Specialiștii au examinat meticulos peste 120 de potențiale locații pentru amplasarea unei centrale nucleare, analizand diverse bazine hidrografice precum Dunarea, Vișeul de Sus, Someșul Cald, Crișul Negru, Mureșul, Oltul, Siretul, Suceava, Moldova și Prutul Superior. Dupa o evaluare amanunțita, a fost…

- Fiecare națiune mai mare sau mai mica, fiecare stat, mai puternic sau mai napastuit, are cate o hruba istorica importanta, mai recenta, sau cu o vechime mai mare, care din varii motive a ramas invaluita de mult mister, astfel, anumite evenimente cu impact puternic pentru acele națiuni și/sau state nu…