Stiri pe aceeasi tema

- Pierdererea kilogramelor in plus este mereu o provocare, mai ales pentru femei si mai ales pentru cele care isi doresc sa se mentina in forma maxima, indiferent de ceea ce mananca. Pierderea kilogramelor in plus presupune un efort de durata și constant.

- Pentru a gasi un job bun cat mai rapid, este necesar sa stii cum și unde sa il cauți. In acest caz, site-ul de anunțuri JobZZ.ro te ajuta cu 5 metode prin care sa gasești un loc de munca in Timișoara

- Moliile de locuința se impart in doua categorii, ambele la fel de stresante: molii care ataca mancarea și altele care ataca textilele, in special pe cele ce conțin lana, blana, uneori matase dar și alte tipuri de materiale textile.

- Vara, fructele si legumele sunt favoritele romanilor insa nu trebuie sa omitem faptul ca suprafata lor contine o gramada de substante toxice. Avem trei metode eficiente pentru a le curata de pesticide. Suntem in perioada in care mancam tot mai multe salate, cu fructe si legume proaspat culese. Cum…

- Societatea Picara Trading SRL, cu actionariat suta la suta romanesc, aflata printre cei mai mari importatori paraleli de medicamente, a fost „ajutata” sa-si rupa gatul de catre, tineti-va bine, Erste Group, proprietatul Bancii Comerciale Romane. Acesta, in calitate de consultant, a impins firma Picara…

- Iubitorii plantelor decorative se confrunta vara de vara cu problema irigarii florilor in perioada in care sunt plecati in vacanta mai mult de o saptamana. Daca nu aveti la cine sa apelati pentru a veni zilnic sa va ude plantele, exista solutii ieftine, eficiente si deloc complicate.

- Otetul de mere este unul dintre cele mai eficiente ingrediente naturiste din camara ta. El nu este un aliat de nadejde doar in ingrijirea podoabei capilare, ci si in lupta dura dusa impotriva celulitei, scrie realitatea.net.

