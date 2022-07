Cum elimini calcarul din mașina de spălat. Un truc ieftin care te va ajuta Calcarul de pe rezistența de incalzire a mașinii de spalat rufe se formeaza, de obicei, datorita cantitații mari de saruri de magneziu, dar și din cauza calciului care se dizolva in apa. La acest lucru contribuie, de asemenea, și apa care conține particule mici de rugina. Iata cum elimini calcarul din mașina de spalat haine. Iți vom prezenta un truc util, ieftin și extrem de ușor, care te va ajuta la nevoie! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Praful de copt nu face minuni doar in bucatarie, ci ajuta și in alte aspecte. Unul dintre ale ar fi in momentul in care bagați haine la spalat. Te-ai fi gandit ca ar putea sa-ți fie de folos și in acest fel?

- Foile de dafin au multipe beneficii pentru sanatate, dar știați ca ele sunt benefice și pentru "ingrijirea" hainelor? Iata ce se intampla daca pui foi de dafin in mașina de spalat. Rezultatul este uimitor. Tu știai acest truc?

- Majoritatea oamenilor nu sunt foarte atenți atunci cand curața incalțamintea. Mulți dintre ei baga tot ce prind murdar in cuva mașinii fara sa aiba grija la materiale sau la modelul pantofilor. Trebuie sa ai grija in special la o anumita pereche ce trebuie ingrijita in mod diferit pentru a ramane frumoasa.…

- Orice gospodina are in casa o mașina de spalat, mai ales pentru ca datorita ei treburile casnice sunt mult mai ușoare. Cu toate astea, exista multe lucruri pe care nu trebuie sa le speli la mașina, iar multe femei fac aceasta greșeala.

- Parintele Alphonse Bakthiswalagan a venit din India in urma cu cativa ani si, chiar daca nici nu stia unde este tara noastra pe harta, a inteles ca poate ajuta oamenii oriunde in lume. Acum ii stie pe fiecare dintre beneficiarii „Dusului mobil”, ii asculta, le da o masa calda si se roaga pentru sanatatea…

- Nimic nu este mai rau decat sa deschizi ușa mașinii de spalat și sa te confrunți cu un miros neplacut și persistent. Pentru ca mașina de spalat sa nu mai miroasa, trebuie sa ințelegem sursa problemei. Mirosurile neplacute din mașina de spalat sunt cauzate de o combinație de mucegai și bacterii. Atunci…

- Majoritatea romanilor au fost loviți din plin de facturile prea mari și de scumpirile observate la supermarket-uri și in piețele de peste tot. Mulți dintre ei incearca sa gaseasca soluții pentru a consuma mai puțin sau incearca sa acorde atenție listei de cumparaturi. Obiceiurile proaste incep in casa.…

- Vrei sa știi cum se pot curața rufele patate sau murdare? Sunt cateva trucuri simple la care poți apela folosind produse naturale pe care sa le pui in mașina de spalat. Hainele raman in stare perfecta, iar tu economisești timp. Un ingredient pe care il poți folosi este spirtul, iar motivul este unul…