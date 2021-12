Cum economisim banii folosind metode sigure pe termen lung In urma scumpirilor recente ale alimentelor, energiei și carburanților, romanii sunt nevoiți sa se pregateasca pentru orice noua majorare considerabila a prețurilor. Fiind loviți și de rata ingrijoratoare a șomajului data de pandemie, multe persoane intampina dificultați in a duce un trai decent. Care este soluția acestei probleme? Deoarece nu intotdeauna ne putem baza pe venitul din salariu sau pensie, este recomandat sa ne extindem sursele de investiții pe termen lung. Astfel, romanii pot recurge la depozite bancare la termen, una dintre cele mai sigure metode de economisire a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

