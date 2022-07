Stiri pe aceeasi tema

- Situație grava in catunul Verveghi din comuna Varșolț. Toate fantanile celor aproximativ 20 de familii care locuiesc aici au secat din cauza secetei. Oamenii au fost disperați și au cerut ajutorul autoritaților. Primarul comunei Varșolț, Breda Lajos, a anunțat ca mii de litri de apa au ajuns in catun…

- Lacul Cișmigiu, situat intr-unul dintre cele mai apreciate și cunoscute parcuri din București, a secat. Din ce motiv a ajuns Primaria Capitalei la aceasta decizie radicala. Oamenii sunt din ce in ce mai deranjați de mirosul urat. Situația nu este una placuta nici in Herastrau.

- Canicula din ultima perioada a adus un județ din Romania in stare de alerta. Apele din rauri și baraje s-au injumatațit, fantanile au secat și paantul s-a uscat, iar autoritațile au luat masuri drastice. Oamenii din mai multe localitați primesc apa cu rația.

- Lacul Amara era un lac natural, cu o suprafața de aproximativ 8 kilometri patrați, un adevarat paradis al pasarilor salbatice, avand o vegetație asemanatoare celei din Delta Dunarii. Din lipsa apei, toate acestea au disparut! Peisajul pare acum unul de deșert. Potrivit unui localnic, Macovei Ureche, …

- Actualizare: O noua avertizare, de data aceasta cod portocaliu, a fost emisa pentru 10 localitați din județul Neamț: Doljești, Sagna, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni, Stanița, Boghicea, Pancești, Bira, Poienari. „Averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Oamenii legii efectueaza in aceste clipe percheziții la domiciliul bloggerului Ion Harghel, susțin sursele Deschide.MD. Aceleași surse precizeaza ca Harghel ar fi vizat in dosarul „kuliok” in care figureaza fostul președinte al R.Moldova, Igor Dodon. Ion Harghel este cunoscut ca fiind fost membru al…

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- 1 mai reprezinta la romani sarbatoarea de Armindeni! In traditia populara romaneasca, sarbatoarea este numita si „Ziua Pelinului”, sau “Pomul lui Mai” si semnifica inceputul verii, fiind consacrata belsugului si rodirii pamantului. Armindenul este simbol solar, al fertilitații și inalțarii, al renașterii.…