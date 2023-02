Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam și Roxana Dobre traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar manelistul ii amintește de fiecare data cat de mult o iubește. Gesturile romantice nu lipsesc in cazul celor doi, iar de aceasta data cantarețul i-a facut o surpriza de proporții partenerei sale. Iata gestul impresionat facut de…

- America Express scoate la iveala detalii destul de interesante din viata concurentilor. De data aceasta, vizati au fost Catalin Scarlatescu si Doina Teodoru. Unul dintre concurenti a reusit sa-i dea de gol, iar intrebarea este daca cei doi chiar s-au casatorit in secret. Desi au incercat pe cat posibil…

- Actorul Mitica Popescu a incetat din viata marți, 3 ianuarie, la varsta de 86 de ani. Mitica Popescu a ramas vaduv in 1998, dupa ce soția a murit, și nu a avut nici moștenitori. „Regret ca nu am copii dar in profesia noastra nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp sa tii nici macar o floare… Imi…

- Anul 2022 nu a fost ușor pentru soția lui Vali Vijelie, pentru ca ea a avut un schimb de replici dure cu o femeie care susținea ca ar fi amanta celebrului manelist. Ei bine, recent, partenera de viața a cantarețului de manele a transmis un nou mesaj pe rețelele personale de socializare. Prin acest mesaj…

- Roxana Dobre a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu mama ei, iar soția lui Florin Salam le-a transmis un mesaj celor care urmaresc in mediul online. Multe persoane se intreaba cum arata soacra lui Florin Salam, motiv pentru care va prezentam imagini cu mama Roxanei Dobre.

- Lucian Mandruța și soția lui se apropie de nunta de argint, dar nu renunța la ieșirile de seara impreuna. Prezentatorul TV și-a dus partenera de viața la film, dar inainte de asta au luat la pas aproape tot centrul comercial in care se aflau. Ieșirea a inclus vizite in magazine, in librarii, dar și…

- Romanii nu prea le vad cu ochi buni pe soțiile de fotbaliști. Cred ca toate duc o viața de vis pentru ca soții lor au niște salarii mari, insa nu este deloc așa. Soția lui Florentin Petre, fost fotbalist al generației de AUR a facut declarații incredibile despre viața pe care a dus-o alaturi de […]…

- Florin Tanasescu Candva, am semnat un contract. Era ceva despre ce trebuie sa fac cand sunt mare. Sa zic sarut-mana doamnelor si domnisoarelor, sa nu injur, sa nu fur… Semnasem ca primarul, nu m-am uita la clauze. Printre obligatii scria: „Zgarie o Dacie 1.100!”. Am vrut s-o comit, dar era prea tarziu.…