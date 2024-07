Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca a fost inclusa de Politico.eu in topul „celor mai ciudati” viitori europarlamentari. Sunt 23 in total. Politico.eu remarca apropierea lui Sosoaca de Rusia. „In 2021, mass-media de stat rusa Sputnik a numit-o pe Șoșoaca ca politician al anului in Romania. Acum vine la Bruxelles. Anti-vaccinista…

- ”In fiecare an, de Inaltarea Domnului, celebram Ziua Eroilor pentru a aduce un pios omagiu tuturor inaintasilor nostri care s-au jertfit pentru libertatea si independenta natiunii, pentru crearea si dezvoltarea statului roman national si unitar. Este o zi cu semnificatii profunde, in care reperele istorice…

- Razboaiele implica in mod standard acțiuni militare menite, prin transmiterea de informații false sau cosmetizate, sa influențeze moralul publicului larg in sens pozitiv sau negativ. Rusia lucreaza de decenii pentru manipularea opiniei publice la nivel mondial, operațiune accelerata puternic de Moscova…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca Romania pregatește un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, dupa o convorbire telefonica cu președintele Klaus Iohannis. Zelenski a menționat acest lucru pe canalul sau Telegram, conform publicației Ukrainska Pravda. In timpul conversației,…

- Cresterea numarului incidentelor militare, atacurile cibernetice de sorginte rusa, posibilitatea infiltrarii serviciilor secrete ruse in randul refugiatilor ucraineni se afla printre riscurile determinate de continuarea conflictului dintre Rusia si Ucraina, conform Raportului de activitate al CSAT pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia sunt in prezent blocate, a declara

- Razboiul din Ucraina, pe care Rusia l-a declanșat in februarie 2022, nu are “perspective foarte apropiate de a se incheia”, susține premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Premierul Ciolacu face acesta estimare intr-un mesaj pe care l-a transmis in data de 7 aprilie 2024, cand se sarbatorește Ziua NATO…