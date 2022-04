Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis la Arad fetita de 4 ani a concubinei sale si apoi i-a incendiat trupul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 1,5 milioane de euro. Avocatul Adrian Cuculis, care-l reprezinta pe tatal biologic al victimei, afirma ca nu se asteapta ca decizia luata…

- In varsta de 39 de ani, Andreea Antonescu e una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. O buna perioada de timp, artista a locuit in America, acolo unde revine acum cu drag de fiecare data, dupa cum a dezvaluit pentru wowbiz.ro . Fiica ei, Sienna, ar prefera sa locuiasca in State, acolo unde…

- Din dorința de a marca valoarea solidaritații, Teatrul Național Timișoara va proiecta joi, 10 martie, de la ora 19:00, in Sala 2 a teatrului, filmul documentar „#newTogether – ganduri despre un nou Impreuna”, la doi ani de la inchiderea teatrelor din Romania pentru public. Filmul are ca punct de plecare…

- „Belle”, cel mai recent film al vizionarului regizor japonez Mamoru Hosoda, nominalizat la Oscar pentru „Mirai”, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 4 februarie, cu avanpremiera din 29 ianuarie. Aceasta va fi prima lansare majora a unui film anime in cinematografele din Romania. Filmul…

- ”Belle”, cel mai recent film al vizionarului regizor japonez Mamoru Hosoda, nominalizat la Oscar pentru ”Mirai”, se lanseaza in cinematografele din Romania pe 4 februarie, cu avanpremiere din 29 ianuarie, arata un comunicat de presa. Lansarea Belle este prima mare lansare de film anime in cinematografele…

- Filmul „Tabara”, care a avut premiera in cinematografe pe 31 decembrie, a inregistrat, dupa primul weekend de la lansare, 65.000 spectatori in cinematografe, lucru ce il pune pe locul 1 in Box Office-ul romanesc al weekendului respectiv. Producția romaneasca, ce il are pe Selly in rol principal, a depașit…

- Tehnologia este folosita pentru armamentul de infanterie și transforma armele convenționale in mașini de lupta care ofera asistența la masurarea distanței, corecția balistica și detectarea inamicilor. Soldații pot trage perfect cu arma la șold sau dupa colț. Botezat ARCAS, sistemul poate detecta inamicii…