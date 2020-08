Cum e posibil un stat minimal? (3) De aceea, dreptul la secesiune nu va fi practic exercitat decat daca dezavantajele rezultate din acceptarea deciziei majoritatii sunt mai mari decat avantajele apartenentei la confederatie si numai daca aceste dezavantaje nu pot fi anulate pe alta cale (cu alte cuvinte, numai daca respectiva majoritate nu poate fi altfel convinsa sa renunte la decizia sa). Ceea ce inseamna ca statul confederativ este, in ciuda aparentelor, unul extrem de stabil, si ca eventualele secesiun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa presupunem ca locuiti intr-un bloc si ca vecinii dumneavoastra decid montarea unei antene colective, iar dumneavoastra sunteti singurul care va opuneti. Daca vecinii dumneavoastra cumpara antena si o monteaza in asa fel incat dumneavoastra sa nu beneficiati de serviciile ei, avem de-a face cu o majoritate…

- Ca orice alt tip de stat, statul minimal este un furnizor de bunuri. El ofera tuturor cetatenilor sai doua tipuri distincte de bunuri: protectie fata de agresiunile care pot fi comise impotriva comunitatii tuturor cetatenilor sai si, pe de alta parte, protectie fata de agresiunile care pot fi comise…

- Cu certitudine, meritul enorm al lui Donald J.Trump, in ciuda tuturor indoielilor, esecurilor si crizelor majore provocate in politica nationala si in relatiile internationale, este acela de a starui - cu absolut orice pret, chiar impotriva logicii momentului - sa se achite de promisiunea pe care a…

- Vineri, in general, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile cresc ușor. Soarele rasare la ora 05:36. In aceasta noapte meteorologii anunța cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in toata țara, pana dimineața la ora 10:00. In zona noastra, posibil sa se inregistreze averse cu frecvente…

- Medicamentul care a atras atentia oamenilor de stiinta este GC376, utilizat pentru tratarea peritonitei infectioase feline (FIP), o boala fetala felina foarte grava, cauzata de un coronavirus care nu infecteaza omul. Ei bine, intr-un test de laborator, echipa chineza a descoperit ca medicamentul in…

- Luand modelul de la meciurile din Germania, mai multe cluburi din intreaga lume au plasat fotografiile suporterilor pe scaunele stadionului propriu. La fel a procedat și Federația Australiana de Rugby (NRL), care a vrut sa marcheze reluarea sezonului prin aceasta metoda și sa inlocuiasca astfel lipsa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL il sustine in continuare, alaturi de USR-PLUS si, posibil, PMP, pe Nicusor Dan drept candidat la Primaria Capitalei, subliniind ca PNL nu isi schimba decizia. Intrebat daca Nicusor Dan ramane candidatul PNL la Primaria Capitalei, Orban a spus: "Cu siguranta!…

- ”De multe ori, spunem ca sportul e un medicament. Chiar daca, in continuare, aflam lucruri noi despre beneficiile obtinute prin exercitii facute, in mod regulat, nu e nevoie sa asteptam pana vom afla...