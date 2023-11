Cum e afectat tenul de diferențele de temperatură din această toamnă Cum e afectat tenul de diferențele de temperatura din aceasta toamna Pielea este mai sensibila și o simțim uscata „Primele și cele mai frecvente probleme ce apar la nivelul tenului sunt deshidratarea și sensibilizarea acestuia. Lipsa umiditații din atmosfera este principalul vinovat. Putem sesiza ca pielea se simte uscata, se inroșește mai rapid și chiar se poate descuama. Este astfel esențial ca, pe langa inrgijirea zilnica cu produse cosmetice adecvate, sa apelam la un tratament profesional in clinica, ce are o acțiune intensiva. Putem alege mezoterapia, dermapen sau un nou tratament minim-invaziv… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Luna octombrie este una dintre cele mai importante luni pentru a pune muraturile de varza in butoi. Temperatura este una ideala, gospodinele avand posibilitatea sa-și pregateasca legumele pentru urmatoarele luni, fara a avea probleme cu fermentarea excesiva. Totuși, precum in toate activitațile de acest…

- Sunt foarte multe motive pentru a manca dimineata, pe langa faptul ca vei avea energia necesara pentru a incepe ziua in forta: trebuie sa mananci inainte de a merge la munca sau daca iei un tratament medicamentos. De asemenea, copiii trebuie sa plece hraniti de acasa, la fel si batranii.Altfel spus,…

- Factorii care pot contribui la instalarea asteniei de toamna sunt multipli. Pe timpul zilei, durata de lumina scade, iar temperaturile la fel, ceea ce face ca intreg organismul sa intre intr-o alta stare. Unele persoane simt primele semne ale asteniei de toamna inca de la sfarșitul lunii septembrie,…

- Cu toții cunoaștem principiul de baza al pierderii in greutate: trebuie sa ardem mai multe calorii decat consumam. Putem face acest lucru, evident, prin creșterea exercițiilor fizice și scaderea aportului caloric. Pentru a reduce caloriile pe care le consumam, trebuie sa ne concentram dietele in jurul…

- Pantalonii cargo au revenit in moda pentru femei și barbați in ultimele sezoane. Elementul lor cel mai caracteristic sunt buzunarele mari cusute pe parțile laterale ale picioarelor. Atat stiluri mai largi, cat și mai potrivite sunt disponibile pe rafturile magazinelor. Cum sa porți acești pantaloni…

- Afla, din randurile de mai jos, cand trebuie sa bagi in casa mușcatele, lavanda sau trandafirul. Daca vrei sa te bucuri in continuare de ele și dupa sezonul rece, este important sa știi pana la ce temperatura rezista florile in ghiveci. Cum se pregatesc florile pentru lunile de iarna Primele zile de…

- Care sunt cauzele calcaielor crapate Piele uscata: Lipsa hidratarii pielii picioarelor este una dintre cauzele cele mai comune ale calcaielor crapate. Pielea uscata devine mai rigida și mai puțin flexibila, ceea ce poate duce la fisuri. Exfoliere inadecvata: Neglijarea exfolierii regulare a picioarelor…

- Am habar sau habar n-am? Daca ne intrebam cum se scrie corect și care este varianta pe care o putem folosi, ei bine, ambele sunt corecte. Totuși, fiecare dintre cele forme este corecta doar intr-un anume context.Ce inseamna ”habar”Potrivit Dicționarului Explicativ al limbii Romane, cuvantul habar poate…