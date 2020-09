Cum dresezi un doberman I-a prins regele pe englez, francez și roman și le spune: ”Va dau o insarcinare, iar cel care se ispravește cel mai bine, va primi fata mea de soție și jumatate de imparație. Insarcinarea este urmatoarea: fiecare este inchis timp de o luna intr-o camera cu un sac de pesmeți și un doberman, cel care reușește sa invețe dobermanul mai multe comenzi, acela caștiga.”Trece o luna. Iese englezul, slabanog și dobermanul gras. Regele:– Spune ce ai reușit sa-l inveți pe doberman.– Șezi, Culcat. – cainele executa.Iese francezul nici gras nici slab și cainele la fel, el a invațat cainele comenzile: Șezi,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

