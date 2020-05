Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii societații au precizat ca acest tip de pantofi a fost realizat inainte de aparitia pandemiei de coronavirus, insa acum le-au gasit un nou rol: cel de distantare sociala. „Aceste modele au fost facute in atelierul nostru din Cluj-Napoca. Incaltamintea a fost facuta pentru mai multe…

- Cea mai urata incaltaminte in 2020. Si totusi se vinde cu sute de euro! Incaltamintea la moda anul acesta pare sa nu aiba nicio legatura cu stilul. Pantofii ce poarta semnatura marilor brand-uri si care se vand cu sute de euro in prezent nu au nimic feminin! Sunt butucanosi, inspirati parca din moda…

- (P) Care sunt cele mai cunoscute modele de adidasi Nu este nicio noutate faptul ca pantofii sport, denumiți și adidași, sneakersi sau teniși sunt extrem de prezenți atat in garderoba femeilor, cat și in cea a barbaților. Încălțămintea sport a depășit de mult timp granițele…

- CARAȘ-SEVERIN – E vorba de „acea geaca“ care a eclipsat pana și conținutul ordonanțelor militare, devenind un adevarat subiect de discuții și ironii in mediul online! Duminica, probabil pentru ca a fost și zi de sarbatoare, ministrul de Interne și-a facut timp sa vorbeasca, ironic, pe contul personal…

- Stiai ca pantofii pe care ii porti iti tradeaza, in proportie de 90%, trasaturile personalitatii? E concluzia unui studiu publicat in Journal of Personality Research. Cand nu este purtata, imbracamintea este plata, fara viata, dar nu este si cazul incaltamintei. Aceasta pare sa aiba o existenta autonoma,…

- In plina pandemie de coronavirus, medicii și cercetatorii fac eforturi uriașe sa ne dea sfaturi prețioase pentru a evita infecția cu noul virus. Astfel, un specialist in boli infecțioase din San Diego ne avertizeaza sa avem mare grija la pantofii pe care ii purtam. Medicul Georgine Nanos ne avertizeaza…

- (P) Cum iți alegi incalțamintea in sarcina Incalțamintea pe care o porți pe perioada sarcinii trebuie aleasa cu grija. Având în vedere că centrul de greutate suferă modificări, pantofii cu toc nu mai reprezintă o alternativă. În plus, picioarele tale au nevoie…

- Toata copilaria mi-am trait-o cu frica imensa de incendii!Cand și cand ,satul era zguduit de cate un foc ,pornit din neglijența unui copil(ca acel de la Licu Moraru,foarte aproape de casa noastra),sau pus intenționat (din gelozii rurale,ca la alți vecini,ai lui Parlog), sau din cauze pe care nu le cunoșteam.…