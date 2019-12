Fumul unei tigari patrunde usor in plamani si apoi trece in sange. Nu ramane aici: se metabolizeaza in rinichi si se excreta. Urina cu fum de tigara distruge chiar protectia vezicii urinare.

Fumul de tigara distruge mucusul, care protejeaza vezica urinara, chiar de urina. Iar urina va intra in contact direct cu peretii vezicii. Situatie care nu e fiziologica.

Asa pot aparea mai des infectii urinare. Dar si modificari neoplazice ale vezicii, cu alte cuvinte cancer de vezica urinara.

In…