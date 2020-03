Cum dispare metadona din documentele de transport (Anchetă de presă) O ancheta a site-ului Inclusiv arata cum dispar medicamentele din documentele de transport ale miilor de mașini, dube și TIR-uri, care au ieșit pe poarta fabricii Zentiva intre 2016-2018, incarcate cu marfa. Circuitul pornește chiar de la poarta fabricii bucureștene, acolo unde, dupa ”proba” cantarului, in mai 2018 au disparut 102 kilograme de metadona dintr-un The post Cum dispare metadona din documentele de transport (Ancheta de presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

